06 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
06 Ağustos 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler
03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
10:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
12:30 Spor Bülteni
13:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:00 Transfer Günlüğü
17:50 Takvim Yaprakları
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Transfer Gündemi
23:00 İleri Üçlü Transfer
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com