06 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
06 Ağustos 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol
01:00 Transfer
02:30 Gamer
04:00 Maç Saati
05:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 Sezonun Golleri : Karagümrük
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Kolaysa Anlat
12:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:00 Maç Saati
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
17:00 Gamer
18:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:30 Sezonun Golleri : Karagümrük
23:00 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com