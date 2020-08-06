06 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
06 Ağustos 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
01:30 Aktüel Futbol
01:30 Spor Artı
02:30 Aktüel Futbol Transfer
04:00 Spor Artı
05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:00 Gündem Futbol Transfer
06:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:00 Spor Bülteni
16:30 Gündem Futbol
16:30 Transfer Günlüğü
18:00 Spor Merkezi
19:30 Dakika Skor
19:30 Spor Akşamı
20:15 Gündem Futbol Transfer
22:00 Spor Artı
22:00 Aktüel Futbol
23:00 İleri Üçlü Transfer
Kaynak: InterSinema.com