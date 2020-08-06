06 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
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06 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı

06 Ağustos 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

06 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
06.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 06.08.2020 07:20

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:30 Aktüel Futbol

01:30 Spor Artı

02:30 Aktüel Futbol Transfer

04:00 Spor Artı

05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:00 Gündem Futbol Transfer

06:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

16:00 Spor Bülteni

16:30 Gündem Futbol

16:30 Transfer Günlüğü

18:00 Spor Merkezi

19:30 Dakika Skor

19:30 Spor Akşamı

20:15 Gündem Futbol Transfer

22:00 Spor Artı

22:00 Aktüel Futbol

23:00 İleri Üçlü Transfer

Kaynak: InterSinema.com

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