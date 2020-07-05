05 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
05 Temmuz 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
01:00 Teknik Analiz
02:00 Leicester City - C.Palace
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
04:30 Almanya Bundesliga Özetler
04:50 Efsanelerin İzinde
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:30 Teknik Analiz
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Norwich - Manchester United
07:00 Leicester City - C.Palace
08:40 Süper Lig Özetler
08:40 Almanya Bundesliga Özetler
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
10:00 Stadyum
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupa'nın Anları
12:00 Ustalara Saygı
12:50 TFF 1. Lig Özetler
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Bülteni
13:05 Ronaldo Filmi
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Leicester City - C.Palace
14:50 Spor Bülteni
15:45 TFF 1. Lig Goller
16:00 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
16:00 Spor Bülteni
16:15 Lig Hatırası
16:30 TFF 1. Lig Özetler
16:40 Süper Lig Özetler
16:55 Leicester City - C.Palace
17:00 Spor Hafta Sonu Özel
19:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Stadyum Özel
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com