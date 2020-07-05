05 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
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05 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

05 Temmuz 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

05 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
05.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 07:07

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

01:00 Teknik Analiz

02:00 Leicester City - C.Palace

02:00 Stadyum

03:40 Stadyum

04:30 Almanya Bundesliga Özetler

04:50 Efsanelerin İzinde

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:30 Teknik Analiz

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Norwich - Manchester United

07:00 Leicester City - C.Palace

08:40 Süper Lig Özetler

08:40 Almanya Bundesliga Özetler

09:00 Salto

09:30 Orhan Ayhan'la

09:30 Stadyum

10:00 Stadyum

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Avrupa'nın Anları

12:00 Ustalara Saygı

12:50 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Spor Kitaplığı

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Efsanelerin İzinde

13:00 Spor Bülteni

13:05 Ronaldo Filmi

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Leicester City - C.Palace

14:50 Spor Bülteni

15:45 TFF 1. Lig Goller

16:00 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

16:00 Spor Bülteni

16:15 Lig Hatırası

16:30 TFF 1. Lig Özetler

16:40 Süper Lig Özetler

16:55 Leicester City - C.Palace

17:00 Spor Hafta Sonu Özel

19:00 Spor Hafta Sonu

20:00 Stadyum Özel

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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