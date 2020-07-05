05 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 05 Temmuz 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 01:00 Teknik Analiz 02:00 Leicester City - C.Palace 02:00 Stadyum 03:40 Stadyum 04:30 Almanya Bundesliga Özetler 04:50 Efsanelerin İzinde 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 TFF 1. Lig Özetler 05:30 Teknik Analiz 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Norwich - Manchester United 07:00 Leicester City - C.Palace 08:40 Süper Lig Özetler 08:40 Almanya Bundesliga Özetler 09:00 Salto 09:30 Orhan Ayhan'la 09:30 Stadyum 10:00 Stadyum 11:50 Takvim Yaprakları 11:55 Hava Durumu 12:00 Avrupa'nın Anları 12:00 Ustalara Saygı 12:50 TFF 1. Lig Özetler 12:50 Spor Kitaplığı 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Efsanelerin İzinde 13:00 Spor Bülteni 13:05 Ronaldo Filmi 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Leicester City - C.Palace 14:50 Spor Bülteni 15:45 TFF 1. Lig Goller 16:00 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 16:00 Spor Bülteni 16:15 Lig Hatırası 16:30 TFF 1. Lig Özetler 16:40 Süper Lig Özetler 16:55 Leicester City - C.Palace 17:00 Spor Hafta Sonu Özel 19:00 Spor Hafta Sonu 20:00 Stadyum Özel 21:00 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com