05 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 05 Temmuz 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 01:30 Her Yerde Sen 04:00 Kadın 06:00 Aşk Yeniden 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Bay Yanlış 11:15 Şevkat Yerimdar 13:00 Yaparsın Aşkım 13:45 Şevkat Yerimdar 15:30 Yaparsın Aşkım 16:30 Bay Yanlış 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Benimle Söyle 20:00 Cafer’in Çilesi 22:00 Badem Şekeri 4 23:00 Bay Yanlış Kaynak: InterSinema.com