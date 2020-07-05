05 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 05 Temmuz 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 01:00 Maç Saati 01:45 Süper Lig Maç Sonu 02:45 Hazır Cevap 02:45 Süper Lig Maç Sonu 03:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin 04:00 Süper Lig Maç Sonu 04:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 05:00 Maç Saati 06:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri 06:45 Maç Saati 08:00 Belgesel: Conmebol Club 08:15 Sokaktan Gelen 08:30 Maç Saati 10:00 Sokaktan Gelen 10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 10:15 Hazır Cevap 10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 10:30 Süper Lig Maç Sonu 11:00 Süper Lig Maç Sonu 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 12:30 Kolaysa Anlat 12:30 Maç Saati 14:15 Maç Saati 16:00 Futbolun Şehirleri 16:00 Taraftar 17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:15 Kolaysa Anlat 18:30 MKE Ankaragücü - A. Alanyaspor 19:00 Süper Lig Maç Önü 19:15 Devre Arası 19:30 MKE Ankaragücü - A. Alanyaspor 20:30 Süper Lig Maç Önü 21:00 Fenerbahçe - Göztepe 21:00 Galatasaray - Trabzonspor 21:45 Devre Arası 22:00 Fenerbahçe - Göztepe 22:00 Galatasaray - Trabzonspor 23:00 Süper Lig Maç Sonu Kaynak: InterSinema.com