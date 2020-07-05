05 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
05 Temmuz 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:00 Maç Saati
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:45 Hazır Cevap
02:45 Süper Lig Maç Sonu
03:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
04:00 Süper Lig Maç Sonu
04:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
05:00 Maç Saati
06:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:45 Maç Saati
08:00 Belgesel: Conmebol Club
08:15 Sokaktan Gelen
08:30 Maç Saati
10:00 Sokaktan Gelen
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
10:15 Hazır Cevap
10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:30 Süper Lig Maç Sonu
11:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:30 Kolaysa Anlat
12:30 Maç Saati
14:15 Maç Saati
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Taraftar
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Kolaysa Anlat
18:30 MKE Ankaragücü - A. Alanyaspor
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:15 Devre Arası
19:30 MKE Ankaragücü - A. Alanyaspor
20:30 Süper Lig Maç Önü
21:00 Fenerbahçe - Göztepe
21:00 Galatasaray - Trabzonspor
21:45 Devre Arası
22:00 Fenerbahçe - Göztepe
22:00 Galatasaray - Trabzonspor
23:00 Süper Lig Maç Sonu
Kaynak: InterSinema.com