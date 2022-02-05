05 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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05 Şubat 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 Olimpik Branşlar
02:55 Spor Takvimi
03:00 Başlama Vuruşu
05:00 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya Serie A Goller
07:10 Rusya - İsviçre
09:25 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:40 Spor Toto Süper Lig Goller
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 İtalya Serie A Goller
18:00 Spor Merkezi
18:55 Ukrayna - Rusya
20:30 Spor Akşamı
21:00 Futbol Gecesi
23:00 İleri Üçlü Transfer