05 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı
05 Şubat 2021 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Ahlat Ağacı
01:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
02:50 3'te 3 Tarih
03:30 52 Hafta
03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Organize İşler
20:00 Payitaht Abdülhamid
22:25 3'te 3
23:45 Organize İşler
Kaynak: InterSinema.com