05 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
05 Şubat 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Spor Artı
02:00 Napoli - Atalanta
02:00 Stadyum
03:45 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
05:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Almanya Bundesliga Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 İtalya Kupası Özetler
14:00 TBMM-TV
14:00 Futbol Anadolu
16:00 Gündem Futbol
16:00 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Merkezi
18:55 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com