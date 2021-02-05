05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

05.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 05.02.2021 06:47
05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

05 Şubat 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:30 Serie A Full Impact

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 1. Lig

04:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig Kısa Özet

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 Serie A Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 Gamer

14:00 beIN Manşet

14:00 Maç Saati

15:00 Süper Lig

15:00 Taraftar

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Göztepe - Yeni Malatyaspor

16:45 Süper Lig

17:00 Göztepe - Yeni Malatyaspor

17:00 Sanal Direktör

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Gamer

19:00 Trabzonspor - Y. Denizlispor

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:45 Süper Lig

20:00 Trabzonspor - Y. Denizlispor

20:00 Sanal Direktör

21:00 Taraftar

21:00 Süper Lig

22:00 Futbolun Şehirleri

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 Gamer

23:00 Belgesel

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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