05 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı
05 Şubat 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
02:00 Almanya'dan Futbol
03:30 Süper Lig Özetler
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
04:35 Kupa İtalya Magazin
05:00 Aktüel Futbol
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 90'dan Sonra
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 Almanya Bundesliga Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Pota Altı
12:15 Bundesliga
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
13:50 TFF 1. Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:10 Süper Lig Goller
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 TFF 1. Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:05 Süper Lig Goller
18:15 İngiltere Premier Lig Goller
18:30 Spor Merkezi
19:30 Hedef Süper Lig
20:00 Spor Ana Haber
21:00 Futbol Aklı
21:00 Aktüel Futbol
23:00 Almanya'dan Futbol
23:00 Premier Futbol