05 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

05.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:45 Maç Sonu

02:00 Süper Lig Maç Sonu

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:45 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:45 Süper Lig Maç Sonu

05:30 Dünden Bugüne

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:45 Maç Saati

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Dünden Bugüne

10:30 Maç Sonu

10:30 Haftanın Öyküleri

10:45 Eski Dostlar

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:45 Maç Saati

12:00 Mustafa Cengiz Özel

12:00 Maç Saati

13:30 Futbolun Şehirleri

13:45 Maç Saati

14:15 Maç Saati

14:30 Dünden Bugüne

15:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

15:15 Süper Lig Maç Özetleri

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

16:00 Taraftar

17:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

19:00 Maç Saati

20:00 Mustafa Cengiz Özel

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:00 UEFA Avrupa Ligi

22:15 Süper Lig Maç Özetleri

23:00 Taraftar

23:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com