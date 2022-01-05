05 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

05 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

05 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

05 Ocak 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 2021'in En İyi Golleri

02:55 Takvim Yaprakları

03:00 İngiltere Premier Lig Özetler

03:30 2021 Derleme

04:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:35 FIFA Magazin

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Spor Takvimi

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:40 2021 Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 2021 Derleme

14:00 Tbmm-tv

15:45 2021 Derleme

16:00 Hedef Süper Lig

17:35 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:40 2021 Derleme

20:00 Spor Akşamı

20:50 2021 Derleme

21:00 Futbol Anadolu

23:00 İleri Üçlü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title