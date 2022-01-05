05 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
05 Ocak 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 2021'in En İyi Golleri
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 2021 Derleme
04:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:35 FIFA Magazin
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Takvimi
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:40 2021 Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2021 Derleme
14:00 Tbmm-tv
15:45 2021 Derleme
16:00 Hedef Süper Lig
17:35 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:40 2021 Derleme
20:00 Spor Akşamı
20:50 2021 Derleme
21:00 Futbol Anadolu
23:00 İleri Üçlü
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