05 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 2021'in En İyi Golleri

02:55 Takvim Yaprakları

03:00 İngiltere Premier Lig Özetler

03:30 2021 Derleme

04:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:35 FIFA Magazin

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Spor Takvimi

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:40 2021 Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 2021 Derleme

14:00 Tbmm-tv

15:45 2021 Derleme

16:00 Hedef Süper Lig

17:35 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:40 2021 Derleme

20:00 Spor Akşamı

20:50 2021 Derleme

21:00 Futbol Anadolu

23:00 İleri Üçlü

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