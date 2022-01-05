05 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
05 Ocak 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Y. Kayserispor - DG Sivasspor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Kasımpaşa - Altay
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Türk Futbolu 2021
06:45 Süper Lig Haftanın Golleri
07:00 Yeni Gün
09:00 İH Konyaspor - Beşiktaş
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Fenerbahçe - Ankaragücü
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Haftanın Golleri
14:30 Ç. Rizespor - Beşiktaş
15:00 Göztepe - FTA Antalyaspor
15:30 Trabzonspor - ÖK Y.Malatyaspor
16:00 Göztepe - A. Demirspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Fenerbahçe - Ankaragücü
19:30 İstatistik Bankası
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 Farklı Açı
21:00 Süper Lig Haftası
21:30 Ustalara Saygı 2021
22:00 K. Erciyesspor - Beşiktaş
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 Haftanın Golleri
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