05 Ocak 2022 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:30 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

02:25 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

04:40 Maria ile Mustafa

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Süper Kupa'ya Doğru

20:45 Beşiktaş - Antalyaspor

22:50 Kupa Töreni

23:50 Gizli Sayılar

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet