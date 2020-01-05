05 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı
05 Ocak 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 2019 Derleme
01:00 Stadyum
03:00 2019 Derleme
03:25 Spor Hafta Sonu
05:40 2019 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere Premier Lig Özetler
07:35 2019 Derleme
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 2019 Derleme
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 İngiltere Premier Lig Özetler
10:35 2019 Derleme
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Spor Bülteni
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Spor Hafta Sonu
16:30 Spor Bülteni
17:25 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes
18:15 2019 Derleme
18:30 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes
19:15 Spor Hafta Sonu
21:30 2019 Derleme
21:45 Süper Lig Panorama
22:00 Stadyum