05 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

05.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 2019 Derleme

01:00 Stadyum

03:00 2019 Derleme

03:25 Spor Hafta Sonu

05:40 2019 Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İngiltere Premier Lig Özetler

07:35 2019 Derleme

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 2019 Derleme

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 İngiltere Premier Lig Özetler

10:35 2019 Derleme

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:55 Hava Durumu

12:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Spor Bülteni

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 Spor Hafta Sonu

16:30 Spor Bülteni

17:25 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes

18:15 2019 Derleme

18:30 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes

19:15 Spor Hafta Sonu

21:30 2019 Derleme

21:45 Süper Lig Panorama

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com