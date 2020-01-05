05 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı
05 Ocak 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Labirent
03:30 Müzik Arası
04:30 İkizler Memo-Can
07:00 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Afili Aşk
16:00 Çarkıfelek
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Kaçak Kız