05 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

05.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Labirent

03:30 Müzik Arası

04:30 İkizler Memo-Can

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Afili Aşk

16:00 Çarkıfelek

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Kaçak Kız

Kaynak: InterSinema.com