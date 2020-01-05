05 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı
05 Ocak 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 İlk Buluşma
00:15 Kafalar Karışık
02:00 Kadın
04:15 Aşk Yeniden
06:00 Ferhat ile Şirin
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
15:30 Şevkat Yerimdar
17:00 Kafalar Karışık
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Eski Köye Yeni Adet
22:15 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde