05 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

05.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 06:45

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 İlk Buluşma

00:15 Kafalar Karışık

02:00 Kadın

04:15 Aşk Yeniden

06:00 Ferhat ile Şirin

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

15:30 Şevkat Yerimdar

17:00 Kafalar Karışık

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Eski Köye Yeni Adet

22:15 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

Kaynak: InterSinema.com