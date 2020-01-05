05 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

05.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Wrc

00:30 Alp Disiplini

01:15 Alp Disiplini

02:00 Alp Disiplini

03:30 Alp Disiplini

04:15 Alp Disiplini

05:00 Biatlon

06:30 Kayaklı Koşu

07:30 Alp Disiplini

08:00 Alp Disiplini

08:30 Olimpiyat Oyunları

09:00 Olimpiyat Oyunları

10:00 Alp Disiplini

11:00 Kayaklı Koşu

12:00 Kayakla Atlama

13:00 Kayakla Atlama

14:00 Kayakla Atlama

15:05 Kayaklı Koşu

16:00 Alp Disiplini

17:10 Kayaklı Koşu

18:00 Kayakla Atlama

19:45 Alp Disiplini

20:40 Kayakla Atlama

21:25 Haberler

21:30 Kayaklı Koşu

22:00 Kayaklı Koşu

22:30 Alp Disiplini

23:00 Alp Disiplini

23:45 Haberler

23:50 Kayakla Atlama

Kaynak: InterSinema.com