05 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

05.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü

01:00 Lig Arası

03:00 Maç Saati

04:45 Maç Saati

06:30 Maç Saati

08:15 Maç Saati

10:00 Lig Arası

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

13:30 Özel Röportaj

14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

15:00 Türkiye'de Futbol 2019

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

16:00 Lig Arası

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Özel Röportaj

18:45 İlk Yarının Golleri

19:00 Taraftar

20:00 Lig Arası

22:00 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü

23:00 Özel Röportaj

Kaynak: InterSinema.com