05 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

05.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde

02:50 Aşk ve Mavi

05:20 Seviyor Sevmiyor

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Doğaya Karşı: Serengeti

13:10 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Karate Kid

22:40 Ölümüne Dans

Kaynak: InterSinema.com