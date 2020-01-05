05 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı
05 Ocak 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde
02:50 Aşk ve Mavi
05:20 Seviyor Sevmiyor
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Doğaya Karşı: Serengeti
13:10 Bir Zamanlar Çukurova
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Karate Kid
22:40 Ölümüne Dans