05 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 05 Nisan 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Kurtuluş Günü Felaketi 01:00 Kıyametin İşaretleri 02:15 Ramo 02:30 Çukur 04:45 Cumartesi Sürprizi 05:00 Kuaförüm Sensin 06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 14:00 Kalbimin Efendisi 14:15 Öyle Olsun 16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 20:00 Hababam Sınıfı Tatilde 22:15 Avanak Abdi Kaynak: InterSinema.com