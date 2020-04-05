05 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 05 Nisan 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Dudullu Postası 00:45 Galip Derviş 01:30 Nefes Nefese 01:45 Kuzey Güney 02:45 Nefes Nefese 03:30 Müzik Arası 04:00 Gelinim Mutfakta 04:30 Tatlı İntikam 07:00 Akasya Durağı 09:45 Magazin D Cumartesi 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Arda ile Omuz Omuza 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 100 Numaralı Adam 15:45 Ben Bilmem Eşim Bilir 16:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 100 Numaralı Adam 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 21:45 Çarkıfelek 23:45 Dudullu Postası Kaynak: InterSinema.com