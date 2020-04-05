05 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı 05 Nisan 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:00 Son Durak 00:20 Salyut 7 01:00 Esra Erol'da 02:45 Salyut 7 04:00 Seviyor Sevmiyor 05:10 Seviyor Sevmiyor 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:25 Kuruluş Osman 13:00 Kardeş Payı 15:40 Hercai 16:00 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 Orman Çocuğu 22:00 Ajan Salt Kaynak: InterSinema.com