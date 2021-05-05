05 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
05 Mayıs 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:25 İngiltere Premier Lig Özetler
04:55 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Euro 2020 Magazin
09:40 Süper Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
17:55 Turkcell Kadın Futbol Ligi Final Karşılaşması
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:05 Avrupa'nın Paslaşması
Kaynak: InterSinema.com