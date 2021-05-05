05 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
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05 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

05 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

05 Mayıs 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

03:25 Süper Lig Özetler

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:25 İngiltere Premier Lig Özetler

04:55 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Euro 2020 Magazin

09:40 Süper Lig Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Goller

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

17:55 Turkcell Kadın Futbol Ligi Final Karşılaşması

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:05 Avrupa'nın Paslaşması

Kaynak: InterSinema.com

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