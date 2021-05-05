05 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
05 Mayıs 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Maç Saati
02:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
03:45 Süper Lig Maç Özetleri
04:30 İtalya'dan Futbol
06:00 Süper Lig Maç Özetleri
06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
15:00 beUnited
16:00 Maç Saati
17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
21:50 Chelsea - R. Madrid
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Chelsea - R. Madrid
Kaynak: InterSinema.com