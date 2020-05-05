05 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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05 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

05 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
05.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:43

05 Mayıs 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Juventus Goller

00:45 2018 Dünya Kupası Özetler

00:55 Kamu Spotu: Evde Spor (İşitme Engelliler)

01:00 Unutulmaz Maçlar

01:00 Hollanda - Hırvatistan

02:40 2018 Dünya Kupası Özetler

02:40 Spor Akşamı

03:00 Fransa - Hırvatistan

03:40 Manchester United Goller

04:00 Fransa - İngiltere

04:40 2018 Dünya Kupası Özetler

05:00 Unutulmaz Maçlar

05:40 Siyah Beyaz Anılar

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Lig Hatırası 89-90

06:25 2018 Dünya Kupası Özetler

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:55 Spor Kitaplığı

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hollanda - Hırvatistan

07:00 Portekiz - Yunanistan

08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Danimarka - İtalya

10:30 Yunanistan - İspanya

12:10 Efsanelerin İzinde

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Portekiz - Yunanistan

12:15 Hırvatistan - Fransa

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:55 Kamu Spotu: İşte Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 2018 Dünya Kupası Özetler

16:00 Unutulmaz Maçlar

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Ana Haber

18:40 Trabzonspor Goller

18:40 Başakşehir Goller

18:55 Kamu Spotu: İşte Spor

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Nostaljik Maçlar

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:25 2018 Dünya Kupası Özetler

21:50 Kamu Spotu: Evde Spor

22:00 Spor Akşamı

23:00 Fransa - İngiltere

23:00 Almanya - Hollanda

Kaynak: InterSinema.com

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