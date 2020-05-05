05 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
05 Mayıs 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Juventus Goller
00:45 2018 Dünya Kupası Özetler
00:55 Kamu Spotu: Evde Spor (İşitme Engelliler)
01:00 Unutulmaz Maçlar
01:00 Hollanda - Hırvatistan
02:40 2018 Dünya Kupası Özetler
02:40 Spor Akşamı
03:00 Fransa - Hırvatistan
03:40 Manchester United Goller
04:00 Fransa - İngiltere
04:40 2018 Dünya Kupası Özetler
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:40 Siyah Beyaz Anılar
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:25 2018 Dünya Kupası Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hollanda - Hırvatistan
07:00 Portekiz - Yunanistan
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Danimarka - İtalya
10:30 Yunanistan - İspanya
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Portekiz - Yunanistan
12:15 Hırvatistan - Fransa
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 2018 Dünya Kupası Özetler
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Trabzonspor Goller
18:40 Başakşehir Goller
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Nostaljik Maçlar
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
21:50 Kamu Spotu: Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 Fransa - İngiltere
23:00 Almanya - Hollanda
Kaynak: InterSinema.com