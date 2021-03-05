05 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
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05 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

05.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 05.03.2021 06:46
05 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

05 Mart 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:35 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 İngiltere Premier Lig Goller

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Futbol Anadolu

14:00 TBMM-TV

16:00 Dakika Skor

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:00 Stadyum

18:55 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü

19:00 Dakika Skor

21:00 Stadyum

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

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