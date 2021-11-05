05 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı
05 Kasım 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Futbol Anadolu
05:00 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:50 İspanya La Liga Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 İtalya Serie A Özetler
14:00 TBMM-TV
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:30 Futbol Aklı
22:30 Aktüel Futbol
23:00 Dakika Skor