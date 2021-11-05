05 Kasım 2021 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:45 Üç Kuruş

03:00 Yalancı

04:30 Yeni Gelin

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Bu Sabah

11:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

13:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

22:15 Aziz

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