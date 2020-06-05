05 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
05 Haziran 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
05.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 06:45
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Zalim İstanbul
00:30 Kong: Kafatası Adası
02:30 Yolsuzlar Çetesi
02:45 Poyraz Karayel
04:30 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kong: Kafatası Adası
20:00 Arka Sokaklar
22:45 Yolsuzlar Çetesi
Kaynak: InterSinema.com