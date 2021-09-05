05 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
05 Eylül 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 İleri Üçlü
03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
04:00 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarıerkekler Tekerlekli Sanda
05:30 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarıgoalball Erkekler Ka
06:45 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fifa Plaj Futbolu Dünya Kupası 3. Lük Karş. İsviçre - Sen
08:30 FIFA Magazin
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 A Milli Futbol Takımı Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
14:00 Spor Haftasonu
15:50 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:55 Efsanelerin İzinde
17:00 Aktüel Futbol Transfer
19:00 Spor Bülteni
20:00 Milli Maç Özel
20:45 % 100 Futbol
21:45 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
22:20 TFF 1. Lig Goller
22:30 % 100 Futbol Devre Arası
22:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
23:35 Süper Lig Goller
23:45 % 100 Futbol
Kaynak: InterSinema.com