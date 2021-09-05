05 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
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05 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

05 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

05 Eylül 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 İleri Üçlü

03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

04:00 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarıerkekler Tekerlekli Sanda

05:30 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarıgoalball Erkekler Ka

06:45 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fifa Plaj Futbolu Dünya Kupası 3. Lük Karş. İsviçre - Sen

08:30 FIFA Magazin

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 A Milli Futbol Takımı Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 Takvim Yaprakları

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

14:00 Spor Haftasonu

15:50 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:55 Efsanelerin İzinde

17:00 Aktüel Futbol Transfer

19:00 Spor Bülteni

20:00 Milli Maç Özel

20:45 % 100 Futbol

21:45 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

22:20 TFF 1. Lig Goller

22:30 % 100 Futbol Devre Arası

22:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

23:35 Süper Lig Goller

23:45 % 100 Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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