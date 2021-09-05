05 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı
05 Eylül 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Titanik
04:00 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 İnanılmaz Aile 2
12:00 Dizi TV
12:50 Şans Kapıyı Çalınca
15:20 Kalp Yarası
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
Kaynak: InterSinema.com