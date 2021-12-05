05 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
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05 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | TV
05 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

05 Aralık 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Futbol Gecesi

05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:15 Adanaspor A.Ş.- Tuzlaspor A.Ş.

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Gençlerbirliği

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Spor Kitaplığı

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Altınordu - Yılport Samsunspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Altaş Denizlispor - Bursaspor

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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