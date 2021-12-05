05 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
05 Aralık 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:15 Adanaspor A.Ş.- Tuzlaspor A.Ş.
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Gençlerbirliği
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Altınordu - Yılport Samsunspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altaş Denizlispor - Bursaspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
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