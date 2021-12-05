05 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Galatasaray - Altay

02:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

03:00 Trabzonspor - A. Demirspor

04:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

05:00 A. Alanyaspor - DG Sivasspor

06:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Galatasaray - Altay

08:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

11:00 Gamer

12:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor

12:30 Y. Kayserispor- FTA Antalyaspor

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Y. Kayserispor- FTA Antalyaspor

15:30 Maç Başlıyor

16:00 A. Hatayspor - M. Başakşehir

18:00 Beın Süper Lig

19:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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