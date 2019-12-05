05 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
05 Aralık 2019 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
02:00 Manchester United - Tottenham
03:45 Futbol Aklı
04:45 Süper Lig Özetler
05:15 Almanya Bundesliga Özetler
05:35 Takvim Yaprakları
05:40 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:40 İtalya Kupası Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:10 Almanya Bundesliga Özetler
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:20 Spor Akşamı
18:00 İngiltere Premier Lig Özetler
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
21:00 Aktüel Futbol
22:20 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Sheffield United - Newca
22:20 Sheffield United - Newcastle United
23:15 Süper Lig Özetler
23:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Sheffield United - Newca
23:30 Sheffield United - Newcastle United