05 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

05.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 05.12.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

02:00 Manchester United - Tottenham

03:45 Futbol Aklı

04:45 Süper Lig Özetler

05:15 Almanya Bundesliga Özetler

05:35 Takvim Yaprakları

05:40 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:40 İtalya Kupası Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 Set Sayısı

13:00 Spor Bülteni

13:30 İngiltere Premier Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:10 Almanya Bundesliga Özetler

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:20 Spor Akşamı

18:00 İngiltere Premier Lig Özetler

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

21:00 Aktüel Futbol

22:20 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Sheffield United - Newca

22:20 Sheffield United - Newcastle United

23:15 Süper Lig Özetler

23:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Sheffield United - Newca

23:30 Sheffield United - Newcastle United

Kaynak: InterSinema.com