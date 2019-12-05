05 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

05.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 05.12.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:30 Snooker

02:30 Haberler

02:35 Biatlon

03:30 Alp Disiplini

04:15 Alp Disiplini

05:00 Snooker

07:00 Biatlon

08:30 Kayaklı Koşu

09:30 Kayaklı Koşu

10:00 Kayaklı Koşu

10:30 Snooker

12:00 Olimpiyat Oyunları

13:00 Olimpiyat Oyunları

14:00 Kuzey Kombine

15:00 Kayakla Atlama

16:00 Kayakla Atlama

17:10 Biatlon

18:10 Biatlon

20:00 Biatlon

21:40 Haberler

21:45 Snooker

Kaynak: InterSinema.com