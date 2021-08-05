05 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı
05 Ağustos 2021 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:50 Jurassic Galaksi
02:40 Aşk Sana Benzer
04:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Senin Hikayen
15:55 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kral Olacak Çocuk
22:10 Kalp Yarası
Kaynak: InterSinema.com