05 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Transfer 00:45 M. Başakşehir Top 10 Gol 01:00 Maç Saati 02:45 Maç Saati 03:00 beIN Manşet 04:00 beIN Manşet 04:30 Süper Lig Top 100 Gol 04:30 Transfer 05:30 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 07:30 Maç Saati 07:45 Gol Kralı Alexander Sorloth 07:45 Asist Kralı Edin Visca 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 10:45 Gol Kralı Alexander Sorloth 11:00 Transfer 11:00 Süper Lig Top 100 Gol 11:00 beIN Teknik 12:00 Maç Saati 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:00 Futbolun Şehirleri 14:00 Taraftar 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:30 beIN Teknik 14:45 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao 14:45 M. Başakşehir Top 10 Gol 15:00 Gamer 15:00 Madalya Yolu 15:30 Maç Saati 15:45 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi 16:00 Maç Saati 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 17:45 Süper Lig'in En İyi 10 Frikik Golü 18:00 Transfer 18:00 beIN Manşet 19:00 Kolaysa Anlat 19:00 UEFA Avrupa Ligi 19:55 Copenhagen - Başakşehir 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:45 Gol Kralı Alexander Sorloth 20:45 UEFA Avrupa Ligi 20:55 Copenhagen - Başakşehir 21:00 Avrupa Ligi Özel 21:00 beIN Manşet 21:55 UEFA Avrupa Ligi 22:00 Maç Saati 22:00 Süper Lig Top 100 Gol 23:00 Maç Saati 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com