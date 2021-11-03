05.11.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

ARSUZ, HATAY (Habermetre) - 05. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahalesi Arpaderesi Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım Çalışması çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Pınarbaşı, Hürriyet, İstiklal ve 2. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi, Rüzgar 1, Tepe 1, M. Ferit Gül, Yeşil 3, Yolcu, Çınar, İnci, İnönü 7, Şeyh Dahir, Kızılay 1, Seyran 1, Umut 2, Yonca, Çam 1, Özgür 3, İpek 1, 75. Yıl Cumhuriyet, Göktepe, M. Ferit Gül (Turunçlu), Defne 4, Başak 1, Şeyh Dahir (Turunçlu), Akar, Yokuş, Akçay, Site 1, Ziyaret, Doğuş, Akasya 4, Arı, 2211, 2213, 2231, 2232. ve, 2234. Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, 4711, 4713, 721, 4723, Bilge, Havuz, Hurmalı, Sinanlı 1, 4720, 4725, 4706, 4724, Meriç, Seyhan, Hatay, Sinanlı, 4710, 4730, Sümbül 2 ve, 4731. Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi 4714, Hatip, 4706, Harbiye 1, 4732, 4729. ve 4712. Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Subaşı Mahallesi, Mercan Sokak, Turunçlu Mahallesi, Işık 1, Köroğlu, Muammer Aksoy 1, Renk, İnönü 7, Aydın 1, Cumhuriyet 1, İnönü (Turunçlu), Güneş, Işık ve, 2229. Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi, Şeyh Dahir, Zirve, Deniz, Meşe 2, Çağla ve, Akasya 4 Sokağa 10: 30-18: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Küreci Mahallesi Yunus Emre, Gül, Ümit, Bozat, Ataürk, Namık Kemal ve Susam Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Bahadır, Dikmen, Ezgi, Fidan, Kiraz, Mehtap, Saadet, Sondurak, Yunus Emre, Çam, Şehit Polis Oktay Selçuk Altun, Göl, Kazım Karabekir, Pelit, Sevinç, Söğüt, Çağlalık, Aruz, Abara, Muhittin Yiğit, Tuğçe, Asım Gündüz, İrem Sokak ile Fatih Mahallesi Menekşe, Selvi, Tunca, Turan Güneş, Yunus Emre, Çelen, Çevik, Şehit Polis Oktay Selçuk Altun, Aksu, Barbaros, Coşkun, Rüya, Bahar, Dar, Galip, Rüzgar, Taktir, Kesme, Zehir Sokak ile Karbeyaz mahallesi Eda, Güzel, Kanal, Kutup, Sercan, Tepebaşı, Yaprak, Yavuzer, Yeniköy, Abara, Taşlı, Buse, Ateş, Eren, Taner, Hasan Yıldırım, Bayır, Gündüz, Badem Sokakları ve Kozludere Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni ve Bayır Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Er İbiş Oğul, Adnan Menderes, İmam Hatip ve, Kappınar Sokak, Tutlubahçe Mahallesi, Kappınar ve Mezarlık Sokak, Kışlak Mahallesi Şht. Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Aynıvat Mevki, Kızılgöl Mevkii, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/16, Cumhuriyet/1, Kışlak/21, Kışlak/11, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Kışlak/10, Yeni Camii/1, Kışlak/6, Kışlak/5, İnci/1, Kışlak/3, Mezarlık/11, Yeni Camii/2, Kışlak/14 ve Yeni Camii/3 Sokak, Aşağıpulluyazı Mahallesi Aşağıpulluyazı, Aşağıpulluyazı/1, Aşağıpulluyazı/14, Aşağıpulluyazı/16 ve Aşağıpulluyazı/6 Sokak, Çabala Mahallesi Yayla, Çabala, Kekeç ve Ayvacık Sokak, Gürışık Mahallesi Karatepe, Gürışık ve Halakalı Göl Sokak, Kızılçat Mahallesi Kuspınar, Kızılçat ve Kızılçat/4 Sokak, Kulaç Mahallesi Kulaç, Ermeles, Yanıkdam, Kulaç/3 ve, Yanıkdam/3 Sokak, Yalaz Mahallesi, Alven, Sapanlı, Yalaz, Sapanlı/1, Sapanlı/2, Yalaz/2 ve Alven/1 Sokak, Yukarıpulluyazı Mahallesi Yukarıpulluyazı Sokak, Arslanyazı Mahallesi Arslanyazı Sokak, Ayışığı Mahallesi Ayışığı Sokak, Görentaş Mahallesi Görentaş, Görentaş/17, Görentaş/2, Görentaş/110, Görentaş/8 ve Görentaş/6 Sokak, Güveççi Mahallesi Güveççi, Ceylan Çiftliği, Kayrak, Güveççi/2, Kayrak/2, Kayrak/1, Güveççi/1, Güveççi/5, Güveççi/3, Hisarcık Mahallesi Hisarcık Sokak, Uluyol Mahallesi Uluyol, Uluyol/1, Uluyol/7, Uluyol/2 ve Uluyol/4 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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