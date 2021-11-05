05.11.2021 Basın Duyurusu (Kontrol Amaçlı Siren Çalması) - Haberler
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05.11.2021 Basın Duyurusu (Kontrol Amaçlı Siren Çalması)

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05.11.2021 Basın Duyurusu (Kontrol Amaçlı Siren Çalması)

Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce;10 Kasım, Ulu Önder Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü münasebetiyle 08 Kasım Pazartesi gününde sirenler, kontrol ve deneme amaçlı kısa süreyle sarı ikaz (düz siren sesi) olarak çaldırılacaktır.

Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce;

10 Kasım, Ulu Önder Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü münasebetiyle 08 Kasım Pazartesi gününde sirenler, kontrol ve deneme amaçlı kısa süreyle sarı ikaz (düz siren sesi) olarak çaldırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

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