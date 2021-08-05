05.08.2021 Basın Duyurusu (Sokağa Çıkma Yasağı)

05. 08. 2021 Basın Duyurusu (Sokağa Çıkma Yasağı)Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından...

05. 08. 2021 Basın Duyurusu (Sokağa Çıkma Yasağı)Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 05 Ağustos 2021 Perşembe günü saat: 04: 00' ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar (Nusaybin İlçesi; Serinkaya, Eroğlu, Görentepe ve Yavruköy Mahalleleri ve Mezraları) sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre