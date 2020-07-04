04 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi
Aytemiz Alanyaspor21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir21.00 Fenerbahçe - GöztepeGALATASARAYSarı-kırmızılı takım, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra kampa girecek.
04.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:41
SÜPER LİG
18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği18.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir21.00 Fenerbahçe - GöztepeGALATASARAYSarı-kırmızılı takım, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra kampa girecek.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.TRABZONSPORBordo-mavili takım, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.TFF 1'İNCİ LİG20.00 Ekol Göz Menemenspor - Adanaspor20.00 Bursaspor - Altınordu58'İNCİ TBMM KOŞUSU17.00 TBMM Koşusu'nun 58'incisi, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL17.00 Leicester City - Crystal Palace (Çağlar Söyüncü)18.00 Celta Vigo - Real Betis (Okay Yokuşlu)20.30 Valladolid - Deportivo Alaves (Enes Ünal)20.30 Sassuolo - Lecce (Mert Müldür)21.00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih (Almanya Kupası Finali)22.45 Lazio - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
23.00 Granada - Valencia (İsmail Köybaşı)
Kaynak: DHA