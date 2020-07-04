04 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Arsenal - Norwich
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:10 Spor Artı
03:40 Süper Lig Özetler
04:10 TFF 1. Lig Özetler
04:30 Almanya Bundesliga Özetler
04:40 Takvim Yaprakları
04:45 Ronaldo Filmi
04:50 Efsanelerin İzinde
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:30 Teknik Analiz
06:25 İtalya Kupası Magazin
06:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 Norwich - Manchester United
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Almanya Bundesliga Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupa'nın Anları
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:05 Ronaldo Filmi
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim
14:50 Spor Bülteni
15:45 TFF 1. Lig Goller
15:45 Süper Lig Goller
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:00 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
16:15 Lig Hatırası
16:30 Bundesliga
16:55 Leicester City - C.Palace
17:15 La Liga Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Hedef Süper Lig
21:00 Dakika Skor
22:00 İngiltere Premier Lig Özetler
22:30 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com