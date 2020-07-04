04 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Arsenal - Norwich 00:30 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 02:10 Spor Artı 03:40 Süper Lig Özetler 04:10 TFF 1. Lig Özetler 04:30 Almanya Bundesliga Özetler 04:40 Takvim Yaprakları 04:45 Ronaldo Filmi 04:50 Efsanelerin İzinde 05:00 TFF 1. Lig Özetler 05:30 Teknik Analiz 06:25 İtalya Kupası Magazin 06:55 Nedir, Nasıl Oynanır? 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:00 Norwich - Manchester United 07:30 Almanya Bundesliga Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:40 Almanya Bundesliga Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Salto 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:00 Stadyum 11:00 Spor Manşet 11:55 Hava Durumu 12:00 Avrupa'nın Anları 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 TFF 1. Lig Goller 12:50 Spor Kitaplığı 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:05 Ronaldo Filmi 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim 14:50 Spor Bülteni 15:45 TFF 1. Lig Goller 15:45 Süper Lig Goller 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Spor Bülteni 16:00 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 16:15 Lig Hatırası 16:30 Bundesliga 16:55 Leicester City - C.Palace 17:15 La Liga Özetler 18:00 Spor Merkezi 19:00 Spor Hafta Sonu 20:00 Hedef Süper Lig 21:00 Dakika Skor 22:00 İngiltere Premier Lig Özetler 22:30 Stadyum Kaynak: InterSinema.com