04 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 00:00 Maç Saati 00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet 01:00 Futbolun Şehirleri 01:45 Süper Lig Maç Sonu 02:00 Maç Saati 02:45 Hazır Cevap 03:15 Süper Lig Maç Özetleri 03:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin 04:00 Süper Lig Maç Sonu 04:00 beIN Manşet 05:00 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri 06:30 Süper Lig Kısa Özet 06:45 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 08:15 Süper Lig Kısa Özet 08:15 Sokaktan Gelen 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:00 Sokaktan Gelen 10:15 Hazır Cevap 10:15 Kolaysa Anlat 10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 10:45 Z Raporu 11:00 Süper Lig Maç Sonu 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 12:30 Maç Saati 12:30 Kolaysa Anlat 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 15:30 Maç Saati 16:00 Kolaysa Anlat 16:00 Futbolun Şehirleri 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 beIN Teknik 18:00 beIN Manşet 18:30 MKE Ankaragücü - A. Alanyaspor 19:00 Taraftar 19:15 Devre Arası 19:30 MKE Ankaragücü - A. Alanyaspor 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:00 Süper Lig Maç Önü 21:00 Y. Denizlispor - Gaziantep FK 21:00 beIN Manşet 21:00 Fenerbahçe - Göztepe 21:45 Devre Arası 21:45 Süper Lig Devre Arası 22:00 Y. Denizlispor - Gaziantep FK 22:00 Maç Saati 22:00 Fenerbahçe - Göztepe 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com