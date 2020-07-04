04 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 Maç Saati
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Futbolun Şehirleri
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Maç Saati
02:45 Hazır Cevap
03:15 Süper Lig Maç Özetleri
03:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
04:00 Süper Lig Maç Sonu
04:00 beIN Manşet
05:00 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:30 Süper Lig Kısa Özet
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:15 Süper Lig Kısa Özet
08:15 Sokaktan Gelen
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 Sokaktan Gelen
10:15 Hazır Cevap
10:15 Kolaysa Anlat
10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:45 Z Raporu
11:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:30 Maç Saati
12:30 Kolaysa Anlat
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
15:30 Maç Saati
16:00 Kolaysa Anlat
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 beIN Teknik
18:00 beIN Manşet
18:30 MKE Ankaragücü - A. Alanyaspor
19:00 Taraftar
19:15 Devre Arası
19:30 MKE Ankaragücü - A. Alanyaspor
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:00 Süper Lig Maç Önü
21:00 Y. Denizlispor - Gaziantep FK
21:00 beIN Manşet
21:00 Fenerbahçe - Göztepe
21:45 Devre Arası
21:45 Süper Lig Devre Arası
22:00 Y. Denizlispor - Gaziantep FK
22:00 Maç Saati
22:00 Fenerbahçe - Göztepe
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com