04 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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04 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

04.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 04.02.2021 06:46
04 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

04 Şubat 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

02:00 Inter - Juventus

02:00 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Napoli - Ata

02:00 Napoli - Atalanta

03:45 Stadyum

05:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Bundesliga

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:45 İtalya Kupası Özetler

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

16:00 Hedef Süper Lig

17:30 Futbol Aklı

18:00 Spor Merkezi

19:15 Dakika Skor

20:45 Stadyum

22:40 Napoli - Atalanta

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

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