04 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
04 Şubat 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Spor Artı
02:00 Inter - Juventus
02:00 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Napoli - Ata
02:00 Napoli - Atalanta
03:45 Stadyum
05:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Bundesliga
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:45 İtalya Kupası Özetler
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
16:00 Hedef Süper Lig
17:30 Futbol Aklı
18:00 Spor Merkezi
19:15 Dakika Skor
20:45 Stadyum
22:40 Napoli - Atalanta
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com