04 Ocak 2022 Star Yayın Akışı
04 Ocak 2022 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Annemizi Saklarken
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Söz
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Kaderimin Oyunu
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Uçuş Planı
22:00 Uçuş Planı