04 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Y. Kayserispor - DG Sivasspor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Kasımpaşa - Altay

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Türk Futbolu 2021

06:45 Süper Lig Haftanın Golleri

07:00 Yeni Gün

09:00 İH Konyaspor - Beşiktaş

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Ankaragücü

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Haftanın Golleri

14:30 Ç. Rizespor - Beşiktaş

15:00 Göztepe - FTA Antalyaspor

15:30 Trabzonspor - ÖK Y.Malatyaspor

16:00 Göztepe - A. Demirspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Fenerbahçe - Ankaragücü

19:30 İstatistik Bankası

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Farklı Açı

21:00 Süper Lig Haftası

21:30 Ustalara Saygı 2021

22:00 K. Erciyesspor - Beşiktaş

23:30 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 Haftanın Golleri

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