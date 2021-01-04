04 Ocak 2021 Show Yayın Akışı
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04 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

04.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 06:47
04 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

04 Ocak 2021 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:30 Nasipse Olur

00:45 Ağır Romantik

01:30 Ağır Romantik

02:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

02:45 Katiller Devri

04:45 Alev Alev

05:00 Gülümse Yeter

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

06:00 Gülümse Yeter

08:00 Çocuktan Al Haberi

08:15 Don Kişot

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

10:00 Pazar Sürprizi

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

13:00 Ramo

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ağır Romantik

20:00 Aile Arasında

21:45 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

22:45 Deliha 2

Kaynak: InterSinema.com

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