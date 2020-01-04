04 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı
04 Ocak 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:00 2019 Derleme
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere Premier Lig Özetler
07:35 2019 Derleme
07:45 Olimpiyat Yıldızları
08:00 2019 Derleme
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:45 Süper Lig Panorama
12:00 NBA Saati
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
14:00 Avrupa Stüdyosu
16:00 2019 Derleme
16:30 Spor Bülteni
17:25 OGM Ormanspor - Beşiktaş Sompo Sigorta
18:15 2019 Derleme
18:30 OGM Ormanspor - Beşiktaş Sompo Sigorta
19:15 Spor Hafta Sonu
21:30 2019 Derleme
22:00 Stadyum